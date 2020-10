Brasil acumula 5,3 milhões de casos e 157 mil mortes por covid-19

Balanço divulgado neste domingo (25) pelo Ministério da Saúde mostra que o país registrou 13.493 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas. No total, o país acumula 5.394.128 casos, desde o início da pandemia. Além disso, foram registradas 231 novas mortes, totalizando 157.134 óbitos. O número de casos em investigação soma 2.390.

O último balanço do governo indica ainda que 4.835.915 pessoas (89,7%) são consideradas curadas da doença. Outras 401.079 pessoas estão em acompanhamento, segundo os dados oficiais.

Os números de novos casos e óbitos costumam ser mais baixos nos finais de semana, em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias estaduais de saúde aos sábados e domingos. O balanço do Ministério da Saúde é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de saúde e enviados à pasta para consolidação.

São Paulo

O estado de São Paulo contabilizou neste domingo 38.747 mortes e 1.091.980 casos confirmados de covid-19. Em 24 horas, foram registrados 21 óbitos e 2.725 casos.

A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 39,7% no Estado e de 40 2% na Grande São Paulo. De acordo com o balanço da Secretaria Estadual da Saúde, 7.106 pacientes estão internados pelo coronavírus, sendo 3.128 em leitos de unidades de terapia intensiva. Ainda segundo os dados, 978.008 pessoas já se recuperaram da doença.

Rio

O estado do Rio de Janeiro registrou 32 mortes por covid-19 e 557 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde deste domingo pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 20.203 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 299.380 casos. No total, 274.5874 pacientes se curaram.