Bolsonaro é internado em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 23. Até o momento, não foi informado o motivo da internação do ex-presidente, que está sob os cuidados de seu médico pessoal Antônio Macedo. Ao blog da Andréia Sadi, do G1, o advogado do ex-presidente Fábio Wajgarten afirmou que Bolsonaro foi internado para realizar exames de rotina. A previsão é que ele tenha alta na quinta-feira, 23.

Macedo foi o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro após a facada em setembro de 2018. Desde que sofreu um atentado a faca durante a campanha presidencial, em 6 de setembro de 2018, o ex-presidente já passou por seis cirurgias, quatro delas diretamente ligadas à facada. A última foi realizada no dia 25 de setembro de 2020, quando retirou um cálculo na bexiga. No mesmo período, precisou tratar uma hérnia situada no lado direito da parede abdominal.

Em janeiro e março do ano passado, Bolsonaro foi internado em São Paulo por conta de dores abdominais. Em julho de 2020, o ex-presidente foi internado no Nova Star devido a uma obstrução intestinal. Uma cirurgia foi cogitada na época, mas acabou sendo descartada. Na ocasião, o médico de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, afirmou que o ex-presidente deveria se alimentar com alimentos não fermentados para evitar a formação de gases, e descartou a realização de uma sétima cirurgia.