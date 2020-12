Baleia Rossi deverá ser o candidato de Maia à presidência da Câmara

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (MDB-SP), deverá ser apontado como o candidato oficial à presidência da Câmara pelo bloco do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A preferência de Maia por Baleia Rossi já vinha circulando no Congresso.

Nesta quarta-feira, dia 23, as lideranças de 11 partidos do bloco de apoio a Rodrigo Maia, entre eles o DEM, PSDB, MDB, Cidadania, PSL e PDT, se reuniram para deliberar sobre o tema. O bloco é formado também por partidos de esquerda como o PT, PCdoB e PSV. O PV e a Rede são outras elegendas aliadas.

Baleia Rossi (MDB-SP) é o autor da proposta de reforma tributária da Câmara (PEC 45/19). O anúncio oficial ainda não foi feito. A expectativa é um pronunciamento oficial de Rodrigo Maia ocorra na tarde desta quarta-feira.

A definição sobre o nome que seria indicado por Maia à eleição para a presidência de Câmara, que será realizada no dia 1º de fevereiro, se arrastava há três semanas. A bancada do PT apoiava o nome do deputado Aguinaldo Ribeiro (Progressistas/PB), mas acabou sendo voto vencido.