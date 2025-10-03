Avião da FAB que levaria Lula para Ilha do Marajó apresenta falha no motor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que o levaria à Ilha do Marajó, no Pará, na quinta-feira, 2, apresentou falha no motor ainda em solo.

A comitiva precisou desembarcar e seguir viagem em outro avião. A informação foi confirmada por Lula durante entrevista à TV Liberal na manhã desta sexta-feira, 3.

Apesar do incidente, o presidente manteve a agenda prevista no estado.

"Ontem, ao embarcar para a Ilha do Marajó, teve um problema no motor do avião Cas, da FAB", disse. "Tenho que agradecer a Deus porque poderia ter acontecido quando eu estivesse no ar. Ainda em terra, tivemos que descer do avião com medo de o avião pegar fogo. Aí fomos em um avião Brasília."

*Com informações do O Globo