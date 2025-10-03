Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Avião da FAB que levaria Lula para Ilha do Marajó apresenta falha no motor

Aeronave estava em solo e comitiva precisou desembarcar

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08h44.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que o levaria à Ilha do Marajó, no Pará, na quinta-feira, 2, apresentou falha no motor ainda em solo.

A comitiva precisou desembarcar e seguir viagem em outro avião. A informação foi confirmada por Lula durante entrevista à TV Liberal na manhã desta sexta-feira, 3.

Apesar do incidente, o presidente manteve a agenda prevista no estado.

"Ontem, ao embarcar para a Ilha do Marajó, teve um problema no motor do avião Cas, da FAB", disse. "Tenho que agradecer a Deus porque poderia ter acontecido quando eu estivesse no ar. Ainda em terra, tivemos que descer do avião com medo de o avião pegar fogo. Aí fomos em um avião Brasília."

*Com informações do O Globo

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaAviões

Mais de Brasil

Orçamento de SP para 2026 aumenta gastos sociais e privatizações

Governador de SC cobra explicações de Udesc sobre cotas para estudantes de outras regiões

Metanol: Anvisa aciona autoridades internacionais para importar antídoto contra intoxicação

Tarifa zero nos ônibus? Belo Horizonte pode ser a 1ª capital do Brasil a adotar medida

Mais na Exame

Brasil

Orçamento de SP para 2026 aumenta gastos sociais e privatizações

Casual

Calças mais largas estão virando a principal peça do guarda-roupa masculino

Mercados

OpenAI fecha parceria com gigante japonesa; ações disparam 10% em Tóquio

Mundo

Sarah Mullally é a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana