Até quando fica frio em SP? veja temperaturas da semana

O frio chegou em São Paulo no último fim de semana derrubando as temperaturas. No domindo, 30, a mínima na cidade foi de 12ºC.

Nesta segunda-feira, 1º, o frio continua. Segundo o Climatempo, a variação térmica nesse começo de semana fica entre 11°C e 18°C.

Até quando vai o frio em SP?

Depois de lidar com um bloqueio atmosférico que foi o responsável pelo ar seco que permaneceu na capital paulista ao longo de junho, A frente fria veio acompanhada por uma forte massa de ar frio, de origem polar e trouxe uma condição de tempo bem fechado.

Temperaturas na semana

Terça-feira (2)

Mínima - 12°C

Máxima - 25°C

Quarta-feira (3)

Mínima - 13ºC

Máxima - 26ºC

Quinta-feira (4)

Mínima - 15ºC

Máxima - 27°C

Sexta-feira (5)

Mínima - 15ºC

Máxima - 27°C