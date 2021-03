Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina da Janssen

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta quarta-feira, 24, o pedido de uso emergencial da vacina contra a covid-19 da Janssen, que é um braço farmacêutico da Johnson&Johnson. O prazo para análise do pedido é de sete dias úteis, sem considerar o tempo em que o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela agência dentro do processo.

De acordo com a Anvisa, a análise deve ser rápida, porque o laboratório utiliza o sistema de submissão contínua, em que os documentos são enviados de forma fracionada. Na semana passada, o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra de 38 milhões de doses da Janssen, que deverão ser entregues entre agosto e novembro deste ano.

"A análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar que envolve especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção. A equipe vem atuando de forma integrada, com as ações otimizadas e acompanhadas pela comissão que envolve três diretorias da agência", diz a nota enviada à imprensa.

Em janeiro, a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan/Sinovac e da Fiocruz/AstraZeneca no Brasil, as duas únicas que estão sendo aplicadas no Brasil.

O uso emergencial foi criado para deixar mais rápida a aprovação de vacinas no país, apenas para a cobid-19. O uso do imunizante fica liberado, mas para uma finalidade específica, como a vacinação de profissionais de saúde, os mais expostos ao coronavírus, por exemplo.

A vacina da Pfizer/BioNTech é a única que tem o registro definitivo no país. No fim de fevereiro, a Anvisa concedeu o registro, mas fez algumas ressalvas sobre a eficácia com as novas variantes do coronavírus, potencialmente mais transmissíveis, e sobre se quem já se vacinou ainda pode transmitir o vírus. Apesar das observações, considerou que os benefícios superam os riscos.

A Anvisa ainda avalia o pedido de registro da vacina da AstraZeneca/Fiocruz, que foi solicitado no fim de janeiro.