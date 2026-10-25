Quem ganhou na China, Lula ou Flávio? Veja resultado do 2º turno no país

Quase dois terços dos brasileiros que votaram na China escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. O petista recebeu 502 votos, contra 267 do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo a apuração dos quatro boletins de urna (BUs) de Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Considerando os 769 votos válidos, Lula ficou com 65,28% e Flávio Bolsonaro, com 34,72%.

Ao todo, 810 brasileiros compareceram às urnas no país, de um eleitorado de 2.171 pessoas aptas a votar, o que representa um comparecimento de 37,3%. Foram registrados 14 votos em branco e 27 nulos.

A votação na China começou às 21h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, e terminou às 6h deste domingo, 25, por causa da diferença de 11 horas no fuso horário.

Como foi a votação na China

Eleitores aptos: 2.171

Comparecimento: 810

Lula: 502 votos (65,28% dos votos válidos)

Flávio Bolsonaro: 267 votos (34,72% dos votos válidos)

Votos em branco: 14

Votos nulos: 27

Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.

O resultado repete a liderança do petista no primeiro turno, em 4 de outubro, quando Lula recebeu 367 votos na soma dos quatro boletins, contra 203 de Flávio Bolsonaro.

Naquela rodada, porém, o placar variou entre as cidades. Lula venceu em Pequim, Xangai e Cantão, onde somou 268 votos contra 98 do adversário. Em Hong Kong, Flávio Bolsonaro ficou à frente por uma margem estreita, com 105 votos contra 99.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, da Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na China, as seções abriram às 8h de domingo no horário local, quando ainda eram 21h de sábado em Brasília.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.