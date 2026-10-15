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Alcolumbre adia votação da PEC da Segurança Pública

Decisão ocorre em meio à divisão sobre emendas que propõem a redução da maioridade penal

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Saulo Cruz/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Saulo Cruz/Agência Senado)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18h36.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) decidiu adiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que estava pautada para esta quinta-feira, 15.

A decisão ocorre em meio a uma divisão da base aliada do governo Lula sobre emendas ao texto que propõem reduzir a maioridade penal. Questionado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre o tema, Alcolumbre diz que a decisão é pessoal. Não há data para que a PEC volte à pauta do Senado,

 

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