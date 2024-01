'Abin paralela' e Carlos Bolsonaro: entenda a investigação da PF sobre espionagem ilegal

A ferramenta foi produzida pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint) e era operada, sem qualquer controle formal de acesso, pela equipe de operações da agência de inteligência.

Um servidor de carreira do Ibama, Hugo Ferreira Netto Loss, teria sido um dos de espionagem com o programa de monitoramento. Loss coordenou uma ação contra garimpos em terras indígenas no sul do Pará.

Decisão de Moraes autorizou operação da PF contra Carlos Bolsonaro

"Os elementos de prova colhidos até o momento indicam, de maneira significativa, que a organização criminosa infiltrada na ABIN também se valeu de métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras, com objetivo de 'obter ganho de ordem política posto que criavam narrativas para envolver autoridades públicas de extrato politico oposicionista da então situação', bem como para 'fiscalizar' indevidamente o andamento de investigações em face de aliados políticos", ressaltou o ministro em decisão. Na quinta-feira, 25, Ramagem também foi um dos alvos da Operação Vigilância Aproximada, que realizou busca em 21 endereços. O deputado, que comandou a agência durante o governo Bolsonaro, é pré-candidato à prefeitura do Rio com o apoio do ex-presidente.

Carlos Bolsonaro prestará depoimento na PF nesta terça

Após a operação em seus endereços, o vereador Carlos Bolsonaro prestará depoimento na sede da PF na terça-feira, 30. A informação foi confirmada pelo ex-presidente Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil. "Os advogados vão acompanhar e orientar. Não serei eu", disse.

Bolsonaro disse que o processo está em segredo de Justiça e nem ele ou o filho têm qualquer relação com uma suposta Abin paralela, ou gabinete do ódio. "Por que não esperaram para fazer as perguntas necessárias amanhã? Que participação ele tem nessa história de Abin paralela? Gabinete do ódio? Me apresente uma matéria que prove essa história", disse.

Ramagem e Bolsonaro negam existência de uma Abin paralela

O ex-diretor da Abin nega qualquer envolvimento em uma suposta Abin paralela, além de afirma que nunca teve acesso às senhas de sistemas de monitoramento para espionar autoridades públicas e cidadãos comuns. "Nós da direção da Polícia Federal, policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas", disse Ramagem.

Durante uma live neste domingo, 28, com os três filhos, Bolsonaro negou a existência de uma Abin paralela e afirmou que o caso é uma "narrativa". “Essa acusação em cima do Delegado Ramagem, um cara fantástico... Abin paralela porque o Bolsonaro admitiu? Aquela tal da sessão secreta que o Supremo falou: ‘tem que divulgar’. Era uma reunião com ministros. Tinha a acusação de que ali estava a prova de que eu interferia na PF. E não estava prova ali", disse.

Na entrevista à CNN nesta segunda-feira, ele reafirmou que não existiu esquema de espionagem em seu governo. O vereador Carlos Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o caso.

Abin promete colaborar com as investigações