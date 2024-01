Carlos Bolsonaro vai prestar depoimento na PF nesta terça-feira sobre caso da Abin paralela

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 29, que o seu filho, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, vai prestar depoimento na Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 30. "Os advogados vão acompanhar e orientar. Não serei eu", disse em entrevista à CNN Brasil.

O ex-presidente disse que o processo está em segredo de Justiça e nem ele ou o filho têm qualquer relação com uma suposta Abin paralela, ou gabinete do ódio. "Por que não esperaram para amanhã fazer as perguntas necessário? Que participação ele tem nessa história de Abin paralela? Gabinete do ódio? Me apresente uma matéria que prove essa história", disse.

Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar ações da Abin, durante o governo Bolsonaro. Carlos Bolsonaro foi um dos alvos, assim como os seus assessores. Um dos locais apontados pela fonte da PF é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Foram cumpridos s nove mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Formosa/GO e Salvador/BA.

Segundo a PF, a operação buscou avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas. Nessas ações eram utilizadas técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias, sem, contudo, qualquer controle judicial ou do Ministério Público.

Na quinta-feira, 25, o ex-diretor da Abin, deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), também foi um dos alvos. Ramagem, que comandou a agência durante o governo Jair Bolsonaro (PL), é pré-candidato à prefeitura do Rio com o apoio do ex-presidente.