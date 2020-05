62 cidades de SP estão em situação crítica e não flexibilizam isolamento

O governo do estado de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 28, as 62 cidades que estão em situação mais crítica por conta do avanço do novo coronavírus e, por isso, ficarão em quarentena até 15 de junho.

Os municípios fazem parte dos Departamentos Regionais de Saúde de Registro, Grande São Paulo e Baixada Santista. Os três foram classificados pela equipe de saúde de SP como ainda na fase um da proliferação da covid-19, em que a doença ainda está com alta circulação e não haverá flexibilização dos serviços.

De acordo com as regras do governo, para um município sair de uma fase para a seguinte será obrigatório que se mantenham estáveis por 14 dias os indicadores de saúde, como taxa de transmissão e taxa de ocupação dos leitos hospitalares.

Apesar de fazer parte dessas regiões, a capital de São Paulo é a única que se encontra na fase dois do plano. Todas as mudanças de flexibilização, no entanto, precisam de decretos oficiais assinados pelos prefeitos.

Teoricamente, a cidade poderia autorizar a reabertura de imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, comércio e shopping centers a partir da próxima segunda-feira, 1. O prefeito Bruno Covas, contudo, anunciou mais cedo que não vai autorizar nenhuma reabertura por enquanto.

Segundo ele, a partir da próxima segunda-feira, 1, a prefeitura começará a receber das associações dos setores que serão autorizados a voltar a funcionar as propostas de protocolo. Depois, a vigilância sanitária vai avaliar as propostas e só depois de validada é que o prefeito vai assinar a liberação para reabertura. Covas evitou dar um prazo para conclusão desse processo.

Veja a lista das cidades que ficam em quarentena até dia 15 de junho

Grande São Paulo

1. Arujá

2. Barueri

3. Biritiba-mirim

4. Caieiras

5. Cajamar

6. Carapicuíba

7. Cotia

8. Diadema

9. Embu

10. Embu-guaçu

11. Ferraz De Vasconcelos

12. Francisco Morato

13. Franco Da Rocha

14. Guararema

15. Guarulhos

16. Itapecerica Da Serra

17. Itapevi

18. Itaquaquecetuba

19. Jandira

20. Juquitiba

21. Mairiporã

22. Mauá

23. Mogi Das Cruzes

24. Osasco

25. Pirapora Do Bom Jesus

26. Poá

27. Ribeirão Pires

28. Rio Grande Da Serra

29. Salesópolis

30. Santa Isabel

31. Santana De Parnaíba

32. Santo André

33. São Bernardo Do Campo

34. São Caetano Do Sul

35. São Lourenço Da Serra

36. Suzano

37. Taboão Da Serra

38. Vargem Grande Paulista

Baixada Santista

39. Bertioga

40. Cubatão

41. Guarujá

42. Itanhaém

43. Mongaguá

44. Peruíbe

45. Praia Grande

46. Santos

47. São Vicente

Registro

48. Barra Do Turvo

49. Cajati

50. Cananéia

51. Eldorado

52. Iguape

53. Ilha Comprida

54. Iporanga

55. Itariri

56. Jacupiranga

57. Juquiá

58. Miracatu

59. Pariquera-açu

60. Pedro De Toledo

61. Registro

62. Sete Barras