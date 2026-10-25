2º turno: o que levar, o que é proibido e como votar neste domingo

RESUMO ＋ O segundo turno das eleições 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro, com votação para presidente e, em sete estados, também para governador. Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto, sem necessidade de levar o título eleitoral. O e-Título também pode ser utilizado, desde que apresente a foto do eleitor. Celulares são proibidos na cabine, mas é permitido levar uma anotação em papel com os números dos candidatos.

No domingo, 25, os eleitores voltam às urnas para escolher entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência.Em sete estados, também há segundo turno para governador.

Para votar sem imprevistos, é importante separar o documento certo, saber o que fica de fora da cabine e conhecer o que a lei proíbe no dia.

O que levar para votar no 2º turno?

Para votar, não é preciso levar o título eleitoral, basta ter um documento oficial com foto atualizada. O TSE lista os aceitos:

carteira de identidade;

identidade social;

passaporte;

carteira profissional reconhecida por lei;

certificado de reservista;

carteira de trabalho;

CNH.

Quem não tiver a versão física do documento não precisa se preocupar. De acordo com o TRE, serão aceitas versões digitais e vencidas dos documentos, desde que a foto esteja atualizada. [/grifa]r

Não valem, no entanto, certidões de nascimento ou de casamento, por não terem foto, nem a carteira de trabalho digital.

O e-Título serve como documento?

O uso do e-título é liberado desde que o aplicativo mostre a foto do eleitor. Para isso, é necessário o cadastro biométrico. Se a foto não aparecer, é preciso apresentar outro documento com foto.

A dúvida é comum, e a EXAME responde em esqueci o título: posso votar só com o e-Título ou o documento com foto.

Pode levar celular e colinha para a cabine?

A Justiça Eleitoral permite levar uma anotação em papel com os números dos candidatos.

O celular não pode, nem desligado, assim como câmeras e filmadoras. Antes de votar, o aparelho deve ser deixado no local indicado pela mesa receptora.

Quem se recusar a entregar o equipamento não vota naquele momento, e a mesa registra o caso em ata. O celular só pode ser usado para identificação, pelo e-Título ou por documentos digitais oficiais, e depois deve ficar no local indicado.

O que é proibido no dia da votação?

Segundo o TRE é proibido:

Boca de urna: tentar convencer ou reunir eleitores para votar em um candidato. A pena é detenção de seis meses a um ano, com multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50.

tentar convencer ou reunir eleitores para votar em um candidato. A pena é detenção de seis meses a um ano, com multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. Derrame de santinhos: distribuir material impresso perto dos locais de votação.

distribuir material impresso perto dos locais de votação. Som e carreatas: alto-falantes, comícios, carreatas e passeatas.

alto-falantes, comícios, carreatas e passeatas. Aglomeração padronizada: até as 17h, reunir pessoas com roupas iguais ou instrumentos de propaganda.

A manifestação individual e silenciosa é permitida. Vale usar camiseta, broche, adesivo ou bandeira, sem abordar eleitores.

Também há restrição para quem tem registro de CAC (colecionadores, atiradores e caçadores). De sábado, 24, a segunda-feira, 26, vale nova restrição ao porte e ao transporte de armas, conforme o calendário do TSE.

Irregularidades na propaganda podem ser denunciadas pelo aplicativo Pardal.

Como votar na urna?

A ordem da urna segue a do primeiro turno, mas só com os cargos do segundo: governador, onde houver disputa, e depois presidente. [grifar]Lula (PT) tem o número 13 e Flávio Bolsonaro (PL), o 22.

Votos em branco e nulos não entram no cálculo dos votos válidos.