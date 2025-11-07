Trump pede investigação de frigoríficos sob acusação de aumento de preços

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 7, que solicitou ao Departamento de Justiça que inicie uma investigação sobre as empresas de processamento de carne para verificar se há uma possível conspiração para aumentar os preços da carne bovina no país.

“É necessário agir imediatamente para proteger os consumidores, combater monopólios ilegais e garantir que essas corporações não estejam ganhando de forma criminosa às custas do povo americano”, declarou Trump em uma postagem na sexta-feira no Truth Social.

A indústria de carne bovina dos EUA é dominada por quatro grandes empresas: Tyson Foods, JBS, Cargill e National Beef, que pertence à MBRF Global Foods, sediada no Brasil. Essas quatro empresas são responsáveis por processar cerca de 85% da carne bovina no país, segundo a Reuters.

Os preços da carne bovina no atacado, que já vinham subindo nos últimos anos, tiveram um aumento de 16% em 2025, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Esse aumento foi impulsionado pela redução do rebanho bovino americano para o menor nível em 70 anos, em grande parte devido às secas.

A recuperação do rebanho será um processo demorado, que deve levar anos. No entanto, Trump procurou responsabilizar as grandes corporações responsáveis pelo processamento da carne, acusando-as de repassar os custos aos consumidores.

“Embora os preços do gado tenham caído substancialmente, o preço da carne bovina embalada (‘Boxed Beef’) aumentou — portanto, vocês sabem que há algo suspeito acontecendo. Vamos chegar ao fundo disso muito rapidamente. Se houver atividade criminosa, os responsáveis pagarão um preço alto!”, escreveu Trump em uma postagem posterior.

Impactos no setor

Trump pareceu responsabilizar empresas de capital estrangeiro pelos altos preços da carne, o que fez as ações da JBS, a maior processadora de carne bovina do mundo, caírem até 6% após seus comentários, segundo a Bloomberg. No fechamento da sessão, a queda ficou em 3,64%. A Pilgrim’s Pride, subsidiária de frango da JBS, que doou US$ 5 milhões ao comitê de posse de Trump, também foi impactada.

A Smithfield Foods, produtora de carne suína, cuja maioria das ações pertence ao grupo WH Group, de Hong Kong, também registrou queda. As ações da Tyson Foods recuaram até 2%, mas acabaram subindo e fecharam em alta de 1,92%.