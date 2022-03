SuperAgro 2022: evento discute o futuro do agronegócio no Brasil

Muitos setores da economia sofreram os impactos da pandemia do covid-19. O agronegócio é um deles, mas, apesar disso, o setor cresceu e alcançou o PIB de 8,36% no Brasil em 2021, conforme dados do Cepea em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Por tamanha importância do agronegócio brasileiro para a economia, a EXAME realizará a 2ª edição do evento SuperAgro 2022, que discutirá o futuro do setor no país.

Nada melhor do que entender uma das áreas que mais cresce no Brasil com players do mercado. Por esse motivo, o SuperAgro é o evento certo para aqueles que querem entender o cenário diversificado que é atuar no agronegócio brasileiro com mais profundidade.

O SuperAgro trará conversas, discussões e palestras no dia 7 de abril. O evento é 100% online e gratuito e será transmitido ao vivo. Os painéis acontecem das 9hrs às 17h. Para se inscrever, é só clicar aqui.

Além dos diversos assuntos que serão abordados, o evento terá um time de speakers de peso. Dentre os convidados, estão confirmados Ricardo Faria, CEO do Grupo Granja Faria, grupo empresarial mineiro do ramo de ovos, e Luciana Dalmagro, produtora rural do setor de frangos e gados de corte e empreendedora em agricultura.

Confira a programação do SuperAgro 2022 abaixo:

09:00 – 09:45: Abertura especial - cenários para o agronegócio em 2022

10:00 – 10:45: Geopolítica do agronegócio

11:00 – 11:45: Novos modelos e players para concessão de crédito e o financiamento do agro

13:00 – 13:45: Telecom 5g e agro 5.0 - tecnologia no campo

14:00 – 14:45: Logística e armazenagem do agro

15:00 – 15:45: Agenda ambiental esg e mudanças climáticas

16:00 – 16:45: Mulheres do agro

Veja como foi o SuperAgro 2021

A primeira edição do SuperAgro aconteceu em abril de 2020 e reuniu especialistas para debater os rumos do agronegócio no Brasil. Muitas empresas do ramo de agronegócio e agricultores participaram das rodas de conversa compartilhando suas impressões e experiências.

Dentre os painés, o SuperAgro 2021 falou sobre o papel das agritechs, insights e cenários para investimentos em ações de empresas do setor, os Estados brasileiros de Ouro para o agronegócio e as suas logísticas, tendências do ramo para o futuro, agronegócio no Brasil, China e EUA. Para assistir ao evento do ano passado, basta clicar abaixo:

