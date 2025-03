SLC Agrícola reporta prejuízo líquido de R$ 51,35 milhões no 4º tri de 2024

A SLC Agrícola registrou um prejuízo líquido de R$ 51,35 milhões no quarto trimestre de 2024, segundo dados divulgados na quarta-feira, 12, uma queda de 66,4% em relação ao mesmo período de 2023. A receita líquida, apesar disso, alcançou R$ 1,98 bilhões no período, marcando um crescimento de 3,0% em comparação ao mesmo trimestre de 2023.

No acumulado de 2024, a receita líquida caiu 4,4%, impactada pela redução na produtividade de soja e milho.

O Ebitda ajustado foi de R$ 611 milhões, refletindo uma margem de 30,9%, uma redução de 4,2 pontos percentuais frente ao ano anterior. O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) também sofreu pressão devido à queda no lucro líquido, embora a SLC Agrícola tenha registrado um crescimento no volume de vendas de algodão, com crescimento de 52,2% no volume faturado.

Em relação ao nível de endividamento, a dívida líquida ajustada totalizou R$ 3,67 bilhões, representando um aumento de 28% em relação a 2023. A margem Ebitda também sofreu uma contração, devido à queda nas margens de soja e milho e ao aumento dos custos operacionais.