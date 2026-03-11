Com supersafra, SLC Agrícola registra receita recorde de R$ 8,6 bi em 2025

A supersafra de grãos do Brasil em 2024/25 repercutiu nos resultados da SLC Agrícola, produtora de commodities agrícolas, em 2025. A empresa registrou receita líquida recorde de R$ 8,6 bilhões no ano passado, alta de 23,7% na comparação anual. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 11.

Segundo o CEO da companhia, Aurélio Pavinato, o desempenho foi impulsionado principalmente pela combinação entre maior área cultivada e ganhos de produtividade.

“A receita aumentou em consequência da maior produtividade e também da expansão da área plantada”, afirmou em coletiva com jornalistas.

O lucro líquido somou R$ 565,2 milhões no ano, crescimento de 17,3% na comparação com 2024. Já o EBITDA ajustado totalizou R$ 565,2 milhões em 2025. A relação entre dívida líquida e EBITDA ficou em 1,97 vez ao fim do período.

O desempenho foi puxado pelo aumento do volume comercializado e pelo resultado das principais culturas da empresa, como soja, milho e algodão.

Em 2025, a companhia faturou 3.592.361 toneladas de produtos agrícolas, avanço de 42,3% na comparação anual.

Segundo Pavinato, o ganho operacional vem principalmente da eficiência na produção. “Quando se trabalha com commodities, a eficiência de produtividade e de custo de produção são os diferenciais”, disse.

Entre as culturas, o milho foi um dos destaques. A safra 2024/25 registrou produtividade de 8.304 quilos por hectare.

De acordo com o executivo, o desempenho da cultura foi beneficiado por condições climáticas favoráveis. “Tivemos chuvas acima do normal nos meses de abril e maio, o que gerou uma produtividade muito boa na safra”, afirmou.

Segundo a empresa, o aumento da produtividade foi um dos fatores que sustentaram o crescimento da receita ao longo do ano.

A SLC Agrícola ampliou sua área plantada em cerca de 100 mil hectares em 2025, movimento associado à expansão das operações. Para a safra 2025/26, a estimativa é de área plantada de 837,2 mil hectares, alta de 14% em relação ao ciclo anterior.

Segundo Pavinato, o crescimento da área deve continuar impactando o desempenho financeiro da companhia. “Esse crescimento da área plantada vai gerar reflexos na receita e nos resultados dos próximos anos”, afirmou.

Ele também destacou que a companhia trabalha com vendas antecipadas para reduzir volatilidade de preços no mercado internacional. “O mercado de soja, algodão e milho está com preços internacionais em patamares baixos e margens apertadas”, disse.

“Por isso trabalhamos com a política de vender antecipadamente e fixar o câmbio nos momentos oportunos”, acrescentou.

O executivo afirmou ainda que a safra atual avança dentro do planejado. “Nós estamos com uma safra bem encaminhada em termos de produção e também bem encaminhada em termos de vendas”, disse.

A empresa também avançou na comercialização antecipada da produção. Até o momento, 74,8% da soja, 80,7% do algodão e 43,8% do milho já tiveram preços fixados para a próxima safra.

4º tri de 2025

No quarto trimestre, o segmento de sementes registrou crescimento no volume distribuído. Ao todo, foram distribuídos 61.401 big bags de sementes em 2025, alta de 12,6% em relação ao ano anterior.

Com isso, a participação da SLC Sementes no mercado de soja chegou a 3%, avanço de 0,3 ponto percentual na comparação anual.

A companhia também registrou embarques de 369 mil toneladas de algodão no ano.