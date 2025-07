SLC Agrícola finaliza aquisição da Sierentz Agro Brasil e caminha para 1 mi de hectares

A SLC Agrícola anunciou nesta terça-feira, 1º, que todas as condições necessárias para a realização da aquisição total (100%) da Sierentz Agro Brasil foram cumpridas, como acordado anteriormente.

Isso significa que a SLC Agrícola está pronta para concluir a compra integral das ações ou participação da empresa, pelo valor de US$ 135,2 milhões, equivalente a R$ 738,2 milhões.

Segundo o comunicado da SLC, o pagamento será efetuado em três parcelas: 60% no dia de hoje, 20% em abril de 2026 e 20% em abril de 2027.

Com a aquisição, a SLC Agrícola visa superar 1 milhão de hectares de área plantada no longo prazo. Atualmente, a companhia possui 743 mil hectares, conforme o último levantamento.

A Sierentz Agro Brasil é especializada na produção de soja, milho e outras culturas, além de atuar na criação de gado por meio do sistema de integração lavoura-pecuária.

A empresa opera exclusivamente com áreas arrendadas, somando 96 mil hectares, distribuídos entre Maranhão (68 mil ha), Piauí (18 mil ha) e Pará (10 mil ha). O potencial de área plantada pode chegar a 135 mil hectares.

Em uma call com investidores realizada em março deste ano, quando anunciou a compra da Sierentz, os executivos da SLC destacaram que as novas áreas são maduras e produtivas, com rendimento de soja alinhado à média da região.

A gestão das unidades será mantida de forma independente, mas a companhia planeja integrar sinergias no beneficiamento de algodão entre fazendas próximas no Maranhão.

O cultivo de soja e milho permanecerá inalterado, enquanto o cultivo de algodão será introduzido a partir do terceiro ano de operação.

De acordo com os executivos da SLC, com as aquisições, a empresa fortalece sua estratégia de crescimento asset light, baseada no aumento da área produtiva por meio de arrendamentos.

A companhia projeta um crescimento de 13% na área cultivada entre as safras 2024/25 e 2025/26, alcançando cerca de 833 mil hectares sob gestão.