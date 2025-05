Ribeirão Preto recebe maior conferência de agronegócio do mundo

A cidade de Ribeirão Preto, conhecida como a capital brasileira do agronegócio, sediará a 35ª conferência do IFAMA (International Food and Agribusiness Management Association), de 23 a 26 de junho. É a primeira vez que o maior congresso de agronegócio do mundo será realizado no Brasil. O evento contará com a presença do presidente do IFAMA, Aidan Connolly, e é organizado pela Harven Agribusiness School, em parceria com o FB Group.

Evento reúne líderes globais do agronegócio

A conferência reunirá cerca de 600 profissionais do agronegócio, incluindo líderes de opinião, executivos, gestores, acadêmicos, produtores, pesquisadores e estudantes de mais de 50 países. Durante os quatro dias de evento, a programação irá explorar temas como transformação digital, bioeconomia, segurança alimentar, gestão de cadeias produtivas e a transição para um agronegócio mais sustentável. Para Marcos Fava Neves, professor da Harven e um dos organizadores da vinda do IFAMA ao Brasil, o evento reforça a relevância do agronegócio para a economia global e a necessidade de aprofundar discussões estratégicas para o setor.

“Trazer esse encontro para o Brasil é um reconhecimento da nossa potência agroalimentar. O evento reunirá grandes nomes do setor para discutir os desafios e oportunidades do futuro, promovendo conhecimento e inovação em um momento decisivo para a sustentabilidade do agronegócio mundial”, afirma Fava Neves.

Programação acadêmica e fórum de discussão

O congresso será dividido em dois espaços. Na Harven Agribusiness School serão realizadas as atividades acadêmicas, incluindo o simpósio, com apresentação de 200 trabalhos, e a Case Competition, uma competição de estudos de caso entre estudantes de universidades internacionais, que estimula a análise de problemas reais do agronegócio e a proposição de soluções.

Já o fórum de discussão será realizado no RibeirãoShopping e contará com nomes como Jayson Lusk, professor da Oklahoma State University, e Jack Bobbo, CEO da Futury Food; além de professores de universidades de países como China, EUA e Canadá.

Imersão no ecossistema agroindustrial e oportunidades de networking

Haverá, ainda, uma imersão no ecossistema agroindustrial de Ribeirão Preto. Serão realizadas visitas a indústrias e companhias agrícolas, para que os participantes possam conhecer de perto como a tecnologia tem transformado a produção e a gestão do agronegócio brasileiro. Com a presença de líderes do setor, as visitas e a conferência serão uma oportunidade para networking, geração de negócios e parcerias estratégicas.

Com um formato inovador e integrando mercado e academia, o IFAMA 2025 reforça a missão da Harven Agribusiness School de conectar o Brasil ao debate global sobre o futuro do agronegócio. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento.