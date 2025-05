Gripe aviária acabou? Saiba quando o Brasil poderá ser declarado livre da doença

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou nesta quinta-feira, 22, que o serviço veterinário oficial concluiu a limpeza e a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi confirmado um foco de gripe aviária na sexta-feira, dia 16.

Com isso, a partir desta quinta-feira tem início o período de 28 dias de vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Caso não haja registro de novos focos nesse intervalo, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região.

“Isso não apenas fortalece a credibilidade do nosso sistema sanitário, como também representa um passo fundamental para a reabertura de mercados e a normalização das exportações”, afirma Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária.

Em função da confirmação da doença na semana passada, até o momento, 19 países e a União Europeia — formada por 27 nações — suspenderam as aquisições da proteína e de subprodutos de aves de todo o Brasil.

Outros 16 mercados fecharam para o Rio Grande do Sul, e dois impuseram restrições específicas ao município gaúcho de Montenegro, onde está localizada a granja contaminada.

Cálculos preliminares do governo indicam que o Brasil pode perder entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por mês com as restrições às exportações de frango. Em 2024, o país exportou cerca de 4,4 milhões de toneladas de carne de aves, tendo a China como principal destino.

Última atualização do Mapa mostra que o Serviço de Defesa Agropecuária investiga nove casos suspeitos com a doença.

O que é a gripe aviária?

A grupe aviária é uma doença infecciosa. Ela é causada pelo vírus influenza A. Essa doença afeta aves, tanto as domésticas quanto as silvestres.

O vírus se espalha por contato direto ou indireto com secreções respiratórias, fezes e fluidos de aves doentes. Isso pode levar a sintomas respiratórios, hemorragias e problemas nervosos. A mortalidade nas aves é alta, e a produção de ovos cai.

Em raras ocasiões, o vírus pode infectar mamíferos, como os humanos. Isso geralmente acontece por contato direto com aves contaminadas.

Qual é a origem da influenza aviária?

O vírus influenza aviária tem origem em aves aquáticas silvestres, que são reservatórios naturais.

O primeiro surto em aves domésticas ocorreu em 1918. A infecção em humanos foi identificada pela primeira vez em 1997.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão acontece principalmente por contato direto entre aves infectadas. Isso inclui aerossóis, fezes e fluidos corporais.

Também pode ocorrer ao tocar ambientes contaminados.

No entanto, a transmissão entre humanos é extremamente rara.

Quais aves podem ser infectadas pelo vírus?

O vírus está presente em aves aquáticas silvestres, como patos e gansos.

Elas são reservatórios naturais.

Também pode ser encontrado em aves domésticas, como galinhas e perus, que são muito suscetíveis.

Quais são os sinais clínicos da doença nas aves?

A aves infectadas podem mostrar sintomas respiratórios, como tosse e espirros.

Também podem ter secreção nasal, hemorragias e sinais nervosos. A mortalidade é alta, e a produção de ovos cai.

O que fazer em caso de suspeita da doença em aves?

É importante avisar as autoridades de saúde logo.

Isso ajuda a tomar medidas de controle, como isolamento e vigilância.

Se necessário, pode haver abate sanitário para evitar a propagação.

Como proteger suas aves?

Devem adotar medidas rigorosas de segurança, como:

Controle de acesso às granjas.

Higiene adequada.

Evitar contato com aves silvestres.

Monitorar a saúde das aves constantemente.

Existe vacina contra a influenza aviária?

Sim, existem vacinas, mas seu uso é controlado e depende da situação epidemiológica. A vacinação complementa, mas não substitui as medidas de segurança e controle sanitário.

Qual o risco de contaminação para os humanos?

O risco é baixo. Geralmente, ele acontece só em pessoas que têm contato direto e prolongado com aves infectadas.

Uma pessoa pode ser contaminada ao comer frango e ovos?

Segundo especialistas e autoridades sanitárias, não há risco de transmissão da gripe aviária pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que estejam devidamente cozidos.

O vírus da influenza aviária é muito sensível ao calor e é destruído durante o cozimento, em qualquer preparo que utilize fogo. Portanto, alimentos de origem aviária preparados adequadamente são seguros para consumo.

Além disso, órgãos internacionais como o Ministério da Agricultura, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reforçam que não existem registros de transmissão da gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovos cozidos.

Quais são os riscos para a saúde humana?

Embora rara, a infecção humana pode ser grave, com sintomas respiratórios e risco de complicações.

A maior preocupação é a possibilidade de mutações que facilitem a transmissão entre humanos.