Preços do etanol sobem em SP com demanda aquecida e fim da safra

O preço do etanol registrou uma alta de 0,31% no mercado spot do estado de São Paulo ao longo da última semana, encerrando o período em 25 de outubro com o valor de R$ 2,5598/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins), informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) nesta terça-feira, 29.

Segundo o Cepea, a elevação reflete a demanda aquecida e a postura dos vendedores, que optaram por segurar o produto, aguardando preços mais atrativos nas próximas semanas – o movimento ocorre em função do fim da moagem da safra 2024/25 e do aumento sazonal das vendas no segmento varejista no último trimestre do ano.

Para a safra atual, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que o Brasil produzirá 689 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A área de colheita deverá crescer 3,5% em relação à temporada anterior, chegando a 8,63 milhões de hectares – um aumento de pouco mais de 290 mil hectares em comparação ao ciclo 2023/24. A produtividade média esperada é de 79.953 kg/ha.

A produção de açúcar está projetada em 46 milhões de toneladas, enquanto a de etanol de cana deve atingir 28,468 milhões de toneladas, de acordo com a Conab.