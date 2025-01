Por que a carne bovina pode frustrar plano do governo de baixar preço dos alimentos

O aumento nos preços das carnes em 2024 foi resultado de uma dinâmica que se comportou a partir de um efeito dominó: a alta do dólar, que estimulou o crescimento das exportações. De acordo com Iglesias, a valorização da moeda norte-americana levou os frigoríficos a priorizarem os embarques internacionais, reduzindo a oferta de proteína no mercado interno.

Como resultado, no ano passado, os embarques de carne bovina do Brasil cresceram 26%, alcançando 2,89 milhões de toneladas, o maior volume já registrado pelo setor. Esse desempenho gerou uma receita de US$ 12,8 bilhões, representando um aumento de 22% em relação ao faturamento de 2023.

Preços da carne em 2025

A expectativa para 2025 é que as exportações de carne mantenham um volume semelhante ao registrado no ano passado, ou até ligeiramente superior, o que é considerado um cenário mais realista. Nesse contexto, o dólar deve continuar desempenhando um papel relevante, com potencial para pressionar ainda mais o mercado interno, avalia o analista. Em outras palavras, quanto mais valorizada a moeda americana mais vantajoso é para as empresas exportarem carne.

Além das exportações, outro fator que pode pressionar os preços da carne neste ano é a redução no abate de bovinos, ou seja, na quantidade de animais destinados ao processamento nos frigoríficos.

A Datagro Consultoria estima que o comprometimento da renda dos consumidores com carne bovina já está elevado, mas ainda há espaço para crescimento no consumo de carne suína e de frango.

Em 2018, os brasileiros dedicavam 1,6% do salário para comprar carne bovina. Em 2024, esse percentual saltou para 2,5%.

"Esse é o maior percentual da história e não parece ser sustentável, em especial porque essa mesma métrica no caso do frango está em 'apenas' 1,7% (já foi superior a 2% alguns anos atrás)", diz Guilherme Jank, analista da Datagro. "O que existe hoje é um movimento que vai empurrar e/ou induzir essa migração do consumo de carne bovina para a carne de frango, principalmente das faixas de renda mais baixas."

No caso da carne de frango, o avanço foi mais discreto, passando de 1,6% da renda para 1,7% no mesmo período. Já a carne suína registrou um aumento de 0,7% para 1,1% nos últimos seis anos, indicando maior espaço para crescimento no consumo dessa proteína.

"Considerando a renda média da população, o consumo per capita das três carnes, ainda há espaço para o frango crescer em torno de 600 a 800 gramas por pessoa. Além disso, esse cenário garante que a população continuará tendo acesso a uma proteína de qualidade, com preço acessível e segurança alimentar, mesmo com o impacto da alta nos preços da carne bovina", afirma Jank.