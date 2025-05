Parlamento Europeu aprova tarifa sobre a importação de fertilizantes russos

O Parlamento Europeu aprovou um imposto especial sobre fertilizantes importados da Rússia nesta quinta-feira, 22, apesar dos temores dos agricultores da UE sobre um possível aumento de preços. O projeto prevê que as tarifas especiais comecem a ser aplicadas em julho e aumentem gradativamente ao longo dos próximos três anos.

A moção foi aprovada por 411 votos a favor, 100 contra e 78 abstenções. Ao mesmo tempo, busca limitar a dependência dos agricultores europeus dos fertilizantes russos.

Impacto da tarifa no mercado europeu

O projeto de lei também visa bloquear as exportações indiretas russas de gás, que é usado na produção dos fertilizantes. A eurodeputada conservadora letã Inese Vaidere, relatora do texto, disse que o objetivo é parar de "alimentar a máquina de guerra" do presidente russo Vladimir Putin.

Em resposta, o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, afirmou nesta quinta-feira em Moscou que a UE acabará com "fertilizantes mais baratos, mas de baixa qualidade". Os fertilizantes de nitrogênio russos, ele disse, "são da mais alta qualidade possível e a demanda global é muito forte". Segundo Peskov, "acho que os europeus deram um tiro no próprio pé".

Dependência da UE

A União Europeia importou 6,2 milhões de toneladas de fertilizantes russos em 2024 e já comprou quase 2,5 milhões de toneladas até agora em 2025. Isso representa um quarto das importações de fertilizantes da UE.