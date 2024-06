Milho safrinha: Deral corta para 12,95 milhões de toneladas estimativa da safra 2023/24 do Paraná

O Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral) reduziu nesta quinta-feira, 27, de 13,22 milhões de toneladas para 12,95 milhões de toneladas a estimativa da safra 2023/24 de milho de inverno do estado. Se confirmado, o volume será 9% menor em relação à temporada passada.

De acordo com o órgão, a área plantada com cereal totaliza 2,421 milhões de hectares, um aumento de 1% em comparação com 2022/23.

Para o milho verão, o Deral estima uma área de 297,2 mil hectares, com uma produção estimada de 2,556 milhões de toneladas, levemente superior às 2,552 milhões de toneladas projetadas em maio — no ciclo 2022/23, o estado colheu 3,82 milhões de toneladas na primeira safra de milho. Somando as duas safras, o Paraná é o terceiro maior produtor nacional do grão.

Para a soja, o Deral aponta uma área de 5,770 milhões de hectares, praticamente estável em relação aos 5,772 milhões de hectares estimados no mês anterior. A produção esperada é de 18,44 milhões de toneladas, um aumento em relação às 18,38 milhões de toneladas projetadas em maio. Comparado à safra 2022/23, a área é praticamente a mesma, mas a produção é 18% menor.

Projeção de trigo 2023/24

Para a safra de trigo 2023/24, o Deral revisou para cima a área semeada no estado, que deve totalizar 1,153 milhão de hectares, comparado a 1,117 milhão de hectares estimados em maio. Segundo o órgão, se confirmada, a área será 19% menor em relação ao ciclo 2022/23.

A estimativa de produção para a temporada também foi elevada, passando de 3,70 milhões de toneladas em maio para 3,81 milhões de toneladas em junho. O rendimento projetado é de 3.303 quilos por hectare, ligeiramente abaixo dos 3.323 quilos por hectare previstos anteriormente.