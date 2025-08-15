John Deere estima impacto de US$ 600 milhões neste ano com tarifas dos EUA

A fabricante de máquinas agrícolas John Deere informou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem gerar um prejuízo de US$ 600 milhões no ano fiscal de 2025.

A projeção veio junto à divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que superaram as estimativas de receita e lucro por ação, mas registraram queda significativa em relação ao ano anterior.

O diretor de relações com investidores, John Beal, afirmou que os custos com tarifas somaram cerca de US$ 200 milhões no terceiro trimestre e chegaram a US$ 300 milhões no acumulado do ano até julho.

“Nossa previsão para o impacto das tarifas antes dos impostos no ano fiscal de 2025 está agora ajustada para quase US$ 600 milhões", disse durante teleconferência de resultados com analistas.

O aumento dos custos, aliado a despesas de produção mais elevadas, foi apontado como principal fator para a redução dos lucros operacionais.

A companhia também ajustou para baixo o limite superior de sua estimativa de lucro líquido para o ano fiscal, passando para o intervalo de US$ 4,75 bilhões a US$ 5,25 bilhões, ante projeção anterior de até US$ 5,5 bilhões.

O CEO John May destacou que a empresa segue investindo em soluções para clientes e vê perspectivas positivas no longo prazo: "Os resultados positivos que estamos possibilitando reforçam nossa confiança no futuro da Deere, apesar da incerteza a curto prazo.”

Resultados do trimestre

No período encerrado em 24 de julho, a empresa reportou lucro líquido de US$ 1,29 bilhão, uma retração de 26% frente aos US$ 1,73 bilhão obtidos no mesmo trimestre de 2024. As vendas líquidas totalizaram US$ 12,02 bilhões, queda de 9% em comparação aos US$ 13,15 bilhões registrados um ano antes.

Segundo levantamento da LSEG, a Deere apresentou lucro por ação de US$ 4,75, acima da expectativa de US$ 4,63. A receita foi de US$ 10,36 bilhões, superando a projeção de US$ 10,31 bilhões.