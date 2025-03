Japão leiloa arroz de suas reservas de emergência para conter alta de preços

O governo do Japão iniciou nesta segunda-feira, 10, um leilão de suas reservas de emergência de arroz, medida inédita para tentar conter a alta dos preços do alimento básico no país. O valor do grão praticamente dobrou em um ano, impulsionado por colheitas prejudicadas pelo calor excessivo, retenção de estoques por empresas e compras motivadas pelo pânico após alertas sobre um possível megaterremoto.

O Japão mantém quase 1 milhão de toneladas de arroz armazenadas para emergências e normalmente só recorre às reservas em casos de desastres naturais. Agora, pela primeira vez, o país libera o estoque devido a problemas na cadeia de abastecimento.

O Ministério da Agricultura escolherá até quarta-feira (13) as empresas que receberão 150 mil toneladas do cereal, e o arroz leiloado deve chegar às prateleiras até o final de março. A pasta também informou que poderá liberar outras 60 mil toneladas, caso a medida não estabilize os preços.