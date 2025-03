Bitcoin vai cair para US$ 70 mil? Alta nos títulos do Japão sugere cenário adverso para criptomoeda

O bitcoin pode cair para US$ 70 mil? Esse cenário, que parecia pouco provável no início de 2025, tem ganhado cada vez mais adesão entre especialistas. A projeção foi compartilhada nesta segunda-feira, 10, por Jeff Mei, COO da empresa BTSE, em entrevista ao site CoinDesk, citando um cenário econômico global deteriorado.

Esse novo contexto global foi exemplificado no início desta semana após os títulos de 20 anos do Japão atingirem o maior rendimento desde 2008. O ativo costuma ser monitorado por investidores por representar movimentos de aversão ou abertura a ativos de risco.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Na prática, a nova alta no rendimento dos títulos do Tesouro japonês indica que investidores estão se afastando cada vez mais de ativos considerados arriscados, em especial as criptomoedas. E isso ocorre em meio a temores crescentes de recessão nos Estados Unidos.

O movimento em torno dos títulos japoneses também chama a atenção por se igualar ao observado na crise econômica de 2008. Segundo o CoinDesk, o cenário atual é semelhante ao de agosto de 2024, em que o bitcoin e outras criptomoedas foram fortemente prejudicados pela aversão ao risco.

Analistas pontuam que esse contexto não é negativo apenas para os ativos digitais. O pessimismo entre investidores também atinge outras classes de ativos, em especial as ações. Entretanto, o impacto costuma ter uma escala maior para as criptomoedas, que são tidas como mais arriscadas.

Nesse cenário, Mei não descarta que o bitcoin passe por uma forte correção de preço nas próximas semanas e opere em um patamar entre US$ 70 mil e US$ 80 mil. A faixa representaria o menor valor para a criptomoeda desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro de 2024.

Para o executivo, o único jeito desse cenário mudar para a criptomoeda seria com o fim de tarifas impostas pelos Estados Unidos a outros países e com uma retomada de cortes nas taxas de juros norte-americanas por parte do Federal Reserve. Combinados, os movimentos reduziriam a aversão a risco entre investidores.

Até o momento, porém, esse cenário ainda parece distante. A visão de analistas é que, se as condições econômicas dos Estados Unidos piorarem rapidamente, o Fed pode antecipar cortes de juros como forma de estímulo. Sem isso, porém, o cenário para o bitcoin parece adverso.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok