"Sem segurança hídrica, os sistemas alimentares estão em risco", analisa subdiretor da FAO

O subdiretor-geral e representante regional na América Latina da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Mario Lubetkin, advertiu nesta terça-feira que os recursos hídricos devem ser protegidos porque, se não forem cuidados, os sistemas alimentares estão em risco.

Lubetkin, que falou em discurso gravado para o 2º Fórum Latino-Americano de Economia Verde, organizado em São Paulo pela Agência EFE, destacou que 85 milhões de pessoas na América Latina dependem de elementos aquáticos para seu sustento e enfatizou que "a água é um pilar fundamental da alimentação".

No entanto, observou que desafios como a mudança climática, a poluição e a degradação ambiental "ameaçam a viabilidade de longo prazo dos sistemas alimentares".

As estatísticas da FAO mostram números preocupantes, como o de que 2,4 bilhões de pessoas vivem atualmente em países com "estresse hídrico", o que significa que a demanda por água é maior do que a quantidade disponível, e aproximadamente 10% da população mundial está enfrentando níveis críticos de escassez desse recurso.

Por isso, Lubetkin chamou a atenção para a necessidade de implementar uma "gestão eficiente" da água, com investimentos em tecnologias inovadoras e cooperação entre países e setores.

"A América Latina e o Caribe têm o potencial de liderar a sustentabilidade da produção de alimentos. A região tem a capacidade de produzir alimentos mais nutritivos e, ao mesmo tempo, proteger o planeta e os recursos naturais", projetou.

Embora esse número tenha diminuído nos últimos anos, de acordo com a FAO, estima-se que cerca de 730 milhões de pessoas no mundo sofram de fome.

Lubetkin participou do 2º Fórum Latino-Americano de Economia Verde, em discurso gravado para o painel de gestão sustentável dos recursos hídricos e a economia azul na América Latina.

O fórum, agora em sua segunda edição, é um evento de dois dias que reúne autoridades, especialistas e representantes dos setores público e privado para discutir os desafios impostos pela crise climática e transição energética.

