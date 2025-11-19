EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

COP30: Governo prepara plano de incentivo à aquicultura, diz ministro

Em 2024, a aquicultura gerou R$ 7,7 bilhões, segundo o IBGE

Peixe no Brasil: produção de peixes no país cresceu 10% em relação a 2023, atingindo 725 mil toneladas (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Peixe no Brasil: produção de peixes no país cresceu 10% em relação a 2023, atingindo 725 mil toneladas (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17h13.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 17h26.

BELÉM — PARÁ — O governo federal deve lançar em dezembro um plano para incentivar a produção de peixe no Brasil. Segundo André de Paula, ministro da Pesca, o plano atende a uma demanda antiga do setor e está na fase final de elaboração.

A proposta, afirma o ministro, é que o Plano Nacional da Aquicultura entre em vigor em 2026, incorporando todas as demandas e sugestões apresentadas. Em 2024, a aquicultura gerou R$ 7,7 bilhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O plano aborda os principais desafios do setor e define metas claras para as diversas categorias e modalidades, como piscicultura e carcinicultura (produção de camarão). Foi um plano elaborado com a participação de todos os setores, de forma bem estruturada, para estabelecermos objetivos a curto, médio e longo prazo", afirmou à EXAME durante a COP30.

No ano passado, a produção de peixes no país cresceu 10% em relação a 2023, atingindo 725 mil toneladas. O peixe mais produzido no Brasil é a tilápia, cuja produção, com 499 mil toneladas em 2024, correspondeu a 69% do total de peixes.

Segundo o ministro, o projeto traz uma abordagem mais prática, detalhando, nos próximos 10 anos, como o governo trabalhará junto à sociedade civil e ao setor produtivo. "Estamos na fase final e acredito que será um instrumento bem valioso, um plano construído ouvindo todos esses setores de forma bem identificada", afirmou.

Tarifas de Trump

O ministro também afirmou que, apesar da decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa de 10% sobre as exportações do setor de pescados, isso ainda não resolve o problema do "tarifaço".

"No nosso setor, ainda não há uma notícia a ser celebrada, mas mantemos uma expectativa positiva de que isso seja possível", declarou.

Na sexta-feira, 14, Donald Trump divulgou uma ordem executiva retirando as tarifas recíprocas implementadas em abril deste ano. A expectativa do republicano é que a retirada das taxas ajude a diminuir a inflação de alimentos nos EUA. Contudo, o decreto não removeu a sobretaxa de 40% anunciada em julho.

Na época, o setor de pescados foi um dos mais impactados pelo aumento das tarifas. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), pelo menos 58 contêineres, com 1.160 toneladas de pescados que seriam destinados aos Estados Unidos, perderam seus compradores e terão que retornar aos produtores.

Os EUA respondem por 70% do mercado externo brasileiro de pescado. Somente a tilápia tem 90% de sua produção destinada ao país.

"Pode não ter a velocidade que gostaríamos, mas seguimos acreditando que o diálogo é o caminho. É difícil, no contexto de uma negociação, separar os setores. Na verdade, quem senta à mesa é o país", disse de Paula.

Acompanhe tudo sobre:PeixesAgropecuáriapecuáriaTarifasCOP30

Mais de EXAME Agro

Após trégua comercial, China faz maior compra de soja dos EUA em dois anos

COP30: Japão anuncia US$ 1 bi para restaurar pasto degradado no Brasil

Brasil pode vender mais cortes de carne aos EUA após tarifa cair, diz Abiec

Mais na Exame

Future of Money

Kraken entra com pedido de IPO nos EUA após atrair US$ 800 milhões em investimento

Mercados

Ibovespa acompanha o exterior e aprofunda perdas após ata do Fed

ESG

COP30: Brasil lança programa global para destravar financiamento da restauração agrícola

Brasil

20 de novembro: tem rodízio no feriado da Consciência Negra em SP?