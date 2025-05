Giro do dia: frango brasileiro 'suspenso' em 46 países e educação a distância tem novas regras

Perdeu o que de mais importante aconteceu nesta segunda-feira? Aqui, você vai encontrar os principais assuntos desse 19 de maio de 2025.

Pelo menos 46 países fecham mercado para frango brasileiro, informa o Ministério da Agricultura

SIAL China 2025: gripe aviária no Brasil domina as conversas, mas expectativa é de que o país reverta a situação em breve (Divulgação)

O secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Marcel Moreira, afirmou nesta segunda-feira que a exportação de carne de frango está suspensa para México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia, Argentina, China, África do Sul, Bolívia, Rússia, Peru, República Dominicana, Marrocos, Paquistão, Sri Lanka e União Europeia. Segundo o secretário, Cuba e Bahrein fecharam o mercado para carne de frango proveniente do Rio Grande do Sul. Já o Japão suspendeu a importação de carne de frango produzida em Montenegro (RS).

Lula assina decreto que muda regras de educação a distância

Ensino a distância (Exame)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira, 19, o decreto que cria a Nova Política de Educação a Distância. A medida foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) após sucessivos adiamentos. O documento regula as modalidades de graduação após um crescimento dos cursos online no país. De acordo com o MEC, entre 2018 e 2023, os cursos a distância cresceram 232%. Em 2023, o número de ingressantes em cursos online foi o dobro do de ingressantes em cursos presenciais.

Bolsa Família de maio começa a ser pago nesta segunda-feira

A Caixa iniciou nesta segunda-feira o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS, com término previsto para dia 30. Segundo o governo federal, mais de 20,46 milhões de famílias recebem o benefício em maio, em todos os 5,57 mil municípios brasileiros. O valor médio do benefício é de R$ 667,49.

Trump anuncia início de negociações entre Rússia e Ucrânia para cessar-fogo imediato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, depois de conversar com seus homólogos russo e ucraniano, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, que Ucrânia e Rússia começarão imediatamente negociações visando um cessar-fogo e, “ainda mais importante”, o fim da guerra.

Messi supera Pelé em ranking dos melhores jogadores da história do futebol

Messi ergue a taça da Copa do Mundo de 2022 (Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou recentemente um ranking que elenca os dez maiores jogadores da história do futebol mundial. Surpreendendo muitos fãs e especialistas, o argentino Lionel Messi foi colocado à frente do brasileiro Pelé, considerado por muitos o maior nome do esporte. Além de Messi e Pelé, a relação conta com outros dois brasileiros: Ronaldo Nazário e Ronaldinho Gaúcho.