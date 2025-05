Trump anuncia início de negociações entre Rússia e Ucrânia para cessar-fogo imediato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, depois de conversar com seus homólogos russo e ucraniano, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, que Ucrânia e Rússia começarão imediatamente negociações visando um cessar-fogo e, “ainda mais importante”, o fim da guerra.

O líder republicano detalhou em sua plataforma Truth Social que a ligação com Putin durou 2 horas.

“Acredito que tudo correu muito bem. Rússia e Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e, ainda mais importante, o fim da guerra. As condições para isso serão negociadas entre ambas as partes, como só pode ser possível, pois conhecem detalhes de uma negociação que ninguém mais conheceria. O tom e o espírito da conversa foram excelentes”, afirmou.

Comunicações com líderes mundiais e apoio ao diálogo

Trump disse ter informado Zelensky, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; e os líderes da França (Emmanuel Macron), Alemanha (Friedrich Merz) e Finlândia (Alexander Stubb) sobre a conversa, durante uma ligação posterior à realizada com Putin.

O presidente americano lembrou que o papa Leão XIV manifestou interesse em sediar esse diálogo no Vaticano. “Que o processo comece!”, acrescentou em sua rede social.

Perspectivas comerciais pós-conflito

Trump também afirmou que a Rússia deseja fazer comércio “em grande escala” com os Estados Unidos quando este “banho de sangue” terminar, e disse estar de acordo.

“A Rússia tem uma enorme oportunidade de criar grandes quantidades de emprego e riqueza. Seu potencial é ilimitado. Além disso, a Ucrânia pode se beneficiar enormemente do comércio no processo de reconstrução do seu país”, disse.

Contexto das negociações e encontros recentes

Esta é a terceira vez que Putin e Trump conversam por telefone desde o retorno do presidente americano ao poder, em 20 de janeiro passado.

Representantes ucranianos e russos se reuniram na Turquia na última sexta-feira, mas o único acordo concreto desse encontro foi a troca de mil prisioneiros de guerra por cada lado e a promessa de intercâmbio de listas com condições para um eventual cessar-fogo.

Trump já havia adiantado naquele mesmo dia que falaria com Putin e Zelensky nesta segunda-feira. Ele antecipou que abordariam como parar “o banho de sangue” na Ucrânia e questões comerciais, e confiou que seria um diálogo “produtivo”.