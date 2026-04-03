Como funcionam as previsões de safra e quem faz essas estimativas? Entenda

Dados climáticos, imagens de satélite e levantamentos de campo ajudam a calcular quanto será colhido a cada temporada (Freepik)
Publicado em 3 de abril de 2026 às 06h30.
As previsões de safra são fundamentais para o agronegócio, o mercado financeiro e a economia global. Elas são realizadas por instituições públicas e privadas com base em dados climáticos, imagens de satélite e informações históricas de produção e dados coletados em campo.
No Brasil, maior produtor mundial de soja e um dos principais exportadores de commodities, essas estimativas são acompanhadas de perto por produtores, empresas e investidores.
As previsões de safra são estimativas sobre o volume de produção de uma determinada cultura em um país ou região. Elas consideram a área plantada, a produtividade esperada e fatores climáticos ao longo do ciclo das culturas.
Dessa forma, é possível analisar os impactos da produção nos preços e nas exportações, além de definir as melhores decisões de plantio.
Essas projeções ajudam governos a planejar políticas agrícolas e de abastecimento, enquanto produtores e empresas utilizam as informações para definir estratégias de venda, armazenamento e investimento.
Para calcular uma previsão de safra, instituições combinam diferentes tipos de dados. Entre os principais estão:
Os períodos de análise podem variar.
No Brasil, as principais estimativas oficiais são divulgadas por:
No exterior, destacam-se:
As estimativas dessas instituições são amplamente utilizadas por traders, indústrias e governos.
As previsões de safra são atualizadas periodicamente porque dependem de fatores variáveis, principalmente o clima. Períodos de seca, excesso de chuva, geadas ou pragas podem alterar a produtividade prevista.
Mudanças na área plantada, no uso de tecnologia e nas condições de mercado também influenciam os números. Por isso, relatórios mensais são comuns durante o ciclo agrícola.
As projeções de safra influenciam diretamente os preços das commodities agrícolas.
Quando as estimativas apontam produção maior que o esperado, os preços tendem a cair devido ao aumento da oferta. Já previsões de quebra de safra costumam pressionar os preços para cima.
Relatórios do USDA e da Conab são acompanhados por bolsas de commodities e agentes do mercado financeiro.
Investidores utilizam esses dados para avaliar tendências de preços e tomar decisões em contratos futuros e ações de empresas do setor.