Decreto que regulamenta Mover prevê R$ 3,8 bi de incentivo para indústria automobilística em 2025

O decreto de regulamentação do Mover, programa lançado pelo governo federal em junho de 2024 para estimular investimento em inovação e sustentabilidade na indústria automotiva no país, prevê R$ 3,8 bilhões em incentivos ao setor neste ano, disse nesta quarta-feira o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Os incentivos serão em forma de crédito tributário e a previsão é de mais R$ 3,8 bilhões no próximo ano.

— O mover traz um crédito tributário de 3,8 bilhões neste ano. No próximo, R$ 3,9 bilhões — disse Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços.

Ao todo, os investimentos serão distribuídos por ano. Veja:

R$ 3,8 bilhões em 2025;

R$ 3,9 bilhões em 2026;

R$ 4,0 bilhões em 2027; e

R$ 4,1 bilhões em 2028.

O decreto estabelece os parâmetros técnicos e ambientais de eficiência energética que fabricantes e importadores de veículos têm de obedecer e foi assinado na terça-feira pelo presidente Lula.

O setor automotivo já anunciou R$ 130 bilhões em investimento com o impulso do Mover.

— O decreto regulamenta o Mover em três princípios: o primeiro em eficiência energética, poupa dinheiro dos consumidores, ajuda o meio ambiente. O segundo, é o da reciclabilidade, o Brasil vai exigir que tenhamos 80% de reciclabilidade. O terceiro é a segurança.

Segundo o vice-presidente, os brasileiros podem economizar cerca de R$ 8 bilhões que seriam gastos em combustíveis, caso optem por investir em um carro elétrico.

— Você vai economizar no bolso e vai ter combustível mais eficiente. E uma redução de 12,08% no setor automotivo com redução de gases de efeito estufa, especialmente carbono e monóxido de carbono — afirmou Alckmin.