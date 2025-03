Cesta básica tem alta de até 4,44% em fevereiro; café sobe em todas as capitais

O custo da cesta básica subiu em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese em fevereiro, com aumentos de até 4,44% no período. A maior alta foi registrada em Recife, seguida por João Pessoa (2,55%), Natal (2,28%) e Brasília (2,15%).

As únicas cidades onde houve queda de preços foram Goiânia (-2,32%), Florianópolis (-0,13%) e Porto Alegre (-0,12%).

Café lidera aumentos em todas as capitais

O café foi o item que mais subiu no mês, registrando alta em todas as cidades analisadas. O aumento variou de 6,66% em São Paulo a 23,81% em Florianópolis.

Entre as cidades com a cesta básica mais cara do país, São Paulo lidera, com um custo de R$ 860,53, seguida por Rio de Janeiro (R$ 814,90) e Florianópolis (R$ 807,71).

Na comparação com fevereiro de 2024, o custo da cesta básica acumula aumentos significativos, chegando a 13,22% em Fortaleza e 12,38% em João Pessoa.