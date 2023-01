Café sobe com diminuição de estoques e demanda forte

O café robusta atingiu a maior cotação em três meses, em meio a oferta menor e demanda forte que reduzem os estoques.

Os futuros de robusta subiram até 0,7%, para US$ 1.956 a tonelada, maior preço desde 25 de outubro.

Os estoques em armazéns monitorados pela bolsa ICE ficaram em 62.660 toneladas, o menor volume em uma série que remonta a 2016, de acordo com Alex Boughton, corretor da Sucden Financial.

O café arábica subiu para o patamar mais alto em três semanas, após relatos de que a ICE não classificou nenhum café na terça-feira, em meio a um salto nos volumes que aguardam certificação para lastrear contratos futuros.

Os futuros de arábica também acompanham preços spot mais altos em países produtores como Brasil, disse Kona Haque, chefe de pesquisa da corretora de commodities ED&F Man.

Do lado da demanda, as perspectivas melhoraram para o setor, com consumidores mais propensos a tomar café em bares e restaurantes à medida que a inflação diminui, disseram analistas da HighTower em relatório.

O açúcar crú também sobe, com alta de até 1,1% nesta quarta-feira em Nova York, para 20,09 centavos de dólar a libra-peso.

