Abate de bovinos, frangos e suínos aumenta no quarto trimestre de 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (10), os resultados preliminares da Estatística da Produção Pecuária. Os resultados completos vão ser divulgados em 15 de março.

Pelos dados obtidos até agora, o abate de bovinos aumentou 6,9%, o de suínos, 2,7%, e o de frangos, 2,1%, no quarto trimestre de 2022. A comparação é feita com o mesmo trimestre de 2021.

Sobre os derivados animais, houve crescimento na aquisição de ovos de galinha. A produção foi de 1,03 bilhão de dúzias, alta de 3,1%.

A aquisição de couro pelos curtumes foi 4,5% maior, com produção de 7,55 milhões de peças inteiras de couro cru. A aquisição de leite caiu 4,2%, ficando com 6,23 bilhões de litros no total.