WhatsApp ganha videoconferências com link compartilhável

Já é possível entrar em chamadas de vídeo ou áudio no WhatsApp e convidar outros usuários através de um link compartilhável.

Foi o que revelou o CEO Mark Zuckerberg nesta segunda-feira, 26, ao anunciar que o app também testa chamadas de vídeo criptografadas com até 32 pessoas.

“Mais anúncios em breve”, escreveu o CEO, em seu perfil no Facebook.

Com os links compartilháveis, o usuário pode fazer salas de conversa assim como é feito no Zoom, Meet e Teams, serviços que são voltados para o mundo corporativo.

Contudo, ainda que firme um pé do WhatsApp fora da casualidade comum do mensageiro, a publicação de Mark Zuckerberg não deixou claro se pessoas que não têm WhatsApp poderão acessar o link nem se será possível agendar uma chamada através do endereço.

A Meta anunciou que aumentaria o número de pessoas nas conversas em grupo em abril.

Em agosto, a companhia começou a testar os recursos de Comunidades no WhatsApp, que permitem aos administradores criarem uma comunidade com vários grupos de usuários.

No Brasil, a modalidade só chega em janeiro por recomendação do Ministério Público Federal em São Paulo.