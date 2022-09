Não sabe onde é seu local de votação? Você pode descobrir pelo Whatsapp; veja como

Não sabe qual é sua zona eleitoral ou quer confirmar o local de votação? Você pode descobrir ambos ao alcance de alguns toques no celular. Mais especificamente, do WhatsApp. O app de conversas tem uma parceria com o TSE na qual é possível consultar um assistente virtual e tirar essas dúvidas de forma rápida e segura. Para isso, basta apenas mandar um "oi" para o número +55 61 996371078 no Whatsapp ou clicar no link: https://wa.me/556196371078. Estes são os únicos canais no WhatsApp em que é possível checar o local de votação.

A consulta é feita da seguinte forma: no menu principal, clique em “Acesse o Chatbot” e, em seguida, “ver tópicos”. Na sequência, dentro de “Serviços ao Eleitor”, escolha a opção “Local de votação”. A partir daí, a consulta pode ser feita pelo nome completo, título de eleitor ou CPF.

Onde mais é possível conferir a seção de votação?

Há ainda outras duas maneiras de confirmar o local de votação. A primeira é pelo aplicativo e-Título e, a outra, pelo portal do TSE.

Para realizar a consulta no e-Título: basta entrar no aplicativo e, no menu principal, clicar em “Onde Votar”. Uma nova tela se abrirá, com os dados sobre a seção, a zona e o respectivo endereço.

Para fazer a consulta no Portal do TSE: você só tem que colocar alguns dados pessoais, como CPF, nome completo e data de nascimento, no item “Onde Votar” do Autoatendimento do Eleitor.