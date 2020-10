WhatsApp: como silenciar grupos para sempre

O WhatsApp liberou uma nova função no seu aplicativo nesta semana. Se antes era possível silenciar grupos por 1 hora, 8 horas ou um ano, agora é possível silenciá-los para sempre. A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research.

O procedimento para silenciar um grupo no WhatsApp é bem simples. Veja o passo a passo a seguir:

Abra o aplicativo do WhatsApp e encontre o grupo que deseja silenciar;

Com a conversa do grupo aberta, no Android, toque no menu de três pontos no canto superior direito da interface para abrir uma lista de opções; No iPhone, é preciso abrir a conversa e tocar em seu nome para chegar ao menu de opções;

Selecione “Silenciar notificações” e, depois, selecione “Sempre”.

Com o procedimento acima, no aplicativo para smartphones Android e iPhones, as conversas de grupos estarão silenciadas para sempre — ou, pelo menos, até você acessar sua conta a partir de um novo celular, quando as configurações de notificações são reiniciadas.

WhatsApp Web

Para silenciar uma conversa em grupo para sempre no WhatsApp Web, o procedimento é ainda mais simples. Basta escolher o grupo, clicar na seta que aponta para baixo (localizada ao lado do nome do grupo, na lista de conversas) e selecionar “Silenciar notificações” e “Sempre”.