WhatsApp anuncia novos recursos para mensagens de voz

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 30, uma série de recursos para otimizar as mensagens de voz do aplicativo de mensagem.

O famoso "áudio no Zap" é enviado 7 bilhões de vezes por dia, de acordo com a empresa. "Em muitas situações, as mensagens de voz são a forma de comunicação preferida no WhatsApp", disse ela em nota. "É fácil e todo mundo pode usar."

Veja os novos recursos: