Artista brasileira vai expor NFTs de fotografias em mais de 20 países

A artista brasileira Livia Elektra, que é um dos grandes nomes da fotografia atual e desde o ano passado estreiou no universo dos NFTs, foi escolhida por Keith A. Grossman, presidente da revista TIME, uma das mais reconhecidas publicações do mundo, para fazer parte da galeria dele na exibição.

A paulista também estará em uma exposição em Liverpool, onde foi selecionada entre 4.298 artistas do mundo todo. As obras de Elektra, também está sendo exposta em 20 aeroportos pelo mundo, suas obras já apareceram em Los Angeles e em breve estará nos telões da Times Square, em Nova Iorque.

E, segundo um comunicado encaminhado ao Cointelegraph, Livia Elektra está trabalhando agora em dois projetos.

O primeiro deles é uma série, com produção de 90% da equipe de mulheres e LGBTQIA+, onde parte do lucro e da coleção NFT que será feita dessa série, será para investir em projetos artísticos de outras mulheres que não têm condições de lançar esses jobs sozinhas.

O segundo será uma plataforma que irá fomentar a entrada de mulheres no mundo do blockchain, possibilitando que essas artistas tenham uma nova forma de vender o trabalho delas para o mundo e ganharem reconhecimento, aumentando essa estatística de 4% no mercado da arte. Esses projetos serão lançados ainda esse ano.

“Minha ideia é mudar completamente essa estatística feminina no mercado da arte. Quero ajudar as mulheres a ampliarem seus poderes, tanto na valoração, quanto na exposição”, afirma Livia Elektra.

Livia Elektra

Elektra se especializou em trabalhar como fotógrafa de capas de álbuns musicais, singles e videoclipes. Trabalhou com os maiores artistas brasileiros como Wesley Safadão, Claudia Leitte, Vitão, Luisa Sonza, Simone e Simaria, Kevin o Chris, Falcão (O Rappa), entre muitos outros.

Após ganhar visibilidade na fotografia do cenários musical, Liv começou a fotografar suas campanhas virtuais de marcas como Calvin Klein, Motorola, Canon, Skol, Adidas, Rayban, Jack Daniels, Grand Hyatt Hotel e outras.

Em 2022 foi considerada pela plataforma NFTPhotographers uma das 109 melhores fotógrafas do mundo. Foi convidada pela World Of Woman, Code Green e Vinci Airports para expor o seu trabalho em mais de 20 aeroportos espalhados pelo mundo ao lado de 22 artistas. A exibição acontece em aeroportos da França, Japão, Portugal, Costa Rica, República Dominicana, Brasil e Sérvia.

Sua próxima exibição acontece de abril a outubro no lar das obras de arte pop e contemporâneas mais procuradas da atualidade, a Adelia Art Gallery.

