Huawei faz nova aposta no Brasil e retorna com celulares dobráveis de R$ 33 mil

Após um hiato de cinco anos, a Huawei está de volta ao mercado brasileiro de celulares, e com ambições ousadas. Em vez de retomar aos poucos com modelos de entrada ou intermediários, como fez na primeira vez que veio, a empresa chinesa decidiu mirar direto no topo: trouxe dois smartphones dobráveis, com preços que chegam a R$ 32.999, para disputar espaço com Apple e Samsung no segmento de luxo.

O movimento foi anunciado na terça-feira, 18, em um evento para convidados em São Paulo, no qual a Huawei revelou os modelos Mate X6 e Mate XT Ultimate Design, este último com um formato trifold inédito entre os dispositivos atualmente disponíveis no país.

O retorno não é apenas simbólico. Ele marca uma tentativa da chinesa de retomar relevância num mercado onde ficou ausente desde que sanções dos Estados Unidos, em 2019, cortaram seu acesso a tecnologias críticas. Apesar da ausência nos celulares, a companhia nunca deixou o Brasil por completo: continuou fornecendo equipamentos de rede e vendendo dispositivos como fones de ouvido e smartwatches.

Agora, com o fim das restrições mais severas e um portfólio próprio de software baseado em Android, a marca volta a competir no setor de mobilidade, mas com uma estratégia claramente voltada para diferenciação tecnológica e prestígio.

Dobrar é pouco

O grande destaque do evento foi o Mate XT. Quando fechado, ele funciona como um celular convencional, com tela de 6,4 polegadas. Aberto uma vez, se transforma em tablet com 7,9”. Aberto novamente, vira uma tela de 10,2”, mais próxima de um notebook ultrafino — com apenas 3,6 mm de espessura. Preço: R$ 32.999.

Já o Mate X6 tem visual mais familiar, dobrando-se ao meio como o Galaxy Fold. Traz uma tela interna de 7,93” e aposta em resistência, performance e qualidade de sinal como diferenciais. Sai por R$ 22.999.

Ambos rodam EMUI, sistema baseado em Android, com suporte a instalação de apps via APK.

Segmento de entrada? Fora do plano

A Huawei não pretende competir no varejo com smartphones de R$ 1.500 a R$ 3.000. Tampouco relançou a linha Pura, famosa por suas câmeras avançadas. A empresa parece disposta a construir uma imagem premium no Brasil, sem fazer concessões ao volume.