Samsung aposta no luxo da redundância com dobrável que tenta revitalizar segmento em queda

A Samsung revelou o Galaxy Z Fold 7 tentando provar que ainda há espaço para surpreender no mercado de smartphones dobráveis. Mais fino e leve do que as gerações anteriores, ele surge como um exercício de refinamento técnico, não de reinvenção. Aberto, tem apenas 4,2 mm de espessura e pesa 215 gramas. A tela interna de 8 polegadas se desdobra suavemente, transformando o celular em um pequeno tablet pensado para produtividade e consumo de mídia.

Em termos de especificações, o Fold 7 oferece o que há de mais potente no portfólio da Samsung: tela Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização de 120 Hz, processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, até 1 TB de armazenamento e uma câmera principal de 200 megapixels.

O corpo combina materiais premium como Armor Aluminum e Gorilla Glass Ceramic 2, enquanto a nova dobradiça, batizada de Armor FlexHinge, promete um vinco quase imperceptível, uma solução para uma das principais críticas aos modelos anteriores.

Samsung Galaxy Z Fold 7 visto de lado destacando a espessura fina

Mesmo com toda essa tecnologia embarcada, a sensação é de que a inovação no segmento se tornou menos disruptiva e mais incremental. O design está mais refinado, mas segue familiar. A inteligência artificial está mais integrada, oferecendo recursos como transcrição de áudios e edição de imagens, mas não transforma radicalmente a experiência.

O desafio do segmento

O contexto do mercado também ajuda a explicar essa estratégia. As vendas globais de dobráveis devem encolher cerca de 4% em 2025, para 22 milhões de unidades, um número que representa menos de 2% do total de smartphones vendidos no mundo.

É um nicho pequeno em escala, mas relevante em marketing: os dobráveis continuam sendo vitrine de tecnologia de ponta e objeto de desejo premium.

A própria Samsung, líder do segmento, enfrenta concorrência cada vez mais feroz de marcas chinesas como Huawei, Honor e Oppo, que lançam modelos ainda mais finos e leves. E enquanto isso, a Apple observa, preparando sua entrada prevista para 2026. A expectativa é que, com o peso da marca, a Apple transforme um produto de nicho em tendência de massa, ou apenas eleve ainda mais o preço do ingresso para quem quer estar “na vanguarda”.

Para o consumidor, o Fold 7 oferece mais uma opção de alto padrão, com preço elevado e um pacote tecnológico difícil de criticar em termos absolutos — mas que ainda carrega desafios conhecidos: dobradiças de futuro incerto, reparos caros e a eterna dúvida sobre o real valor de dobrar uma tela que vai ao bolso.

Além do Galaxy Z Fold7, a Samsung vai lançar Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE oficialmente no mundo todo a partir do dia 22 de julho.