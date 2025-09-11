Mercado de smartphones premium cresce 8% no primeiro semestre; Apple lidera e Google entra no top 5

O mercado global de smartphones premium registrou crescimento de 8% nas vendas anuais no primeiro semestre de 2025, atingindo o maior número já registrado para a primeira metade do ano, de acordo com dados do relatório Handset Model Sales Tracker da Counterpoint Research.

Esse crescimento foi significativamente superior ao do mercado global de smartphones, que aumentou 4% no mesmo período. A tendência de "premiumnização" segue forte em várias regiões, com os consumidores cada vez mais engajados com seus smartphones e optando por dispositivos premium em busca de uma experiência melhor, possibilitada também por maior acessibilidade.

Nesse segmento, a maioria das marcas e regiões experimentou crescimento. No total, dispositivos premium representaram mais de 60% da receita global de smartphones, destacando sua importância estratégica.

A Apple manteve-se como a maior marca do segmento, com crescimento de 3% no primeiro semestre, correspondendo a 62% de participação no mercado premium. No entanto, sua fatia caiu em relação aos 65% registrados no mesmo período do ano passado, devido ao crescimento mais rápido de outras fabricantes.

Enquanto teve bom desempenho em mercados emergentes, a Apple perdeu participação na China para a Huawei e a Xiaomi. A Huawei continua popular no país devido à base de consumidores leais e à forte presença offline. Nos últimos anos, a marca tem recuperado participação de mercado da Apple com dispositivos inovadores, como o Mate XT, um dobrável de três telas.

Por sua vez, a Xiaomi também ganhou terreno no segmento premium na China, impulsionada por sua estratégia de premiumnização em smartphones, mas também em veículos elétricos (EVs) e dispositivos baseados em Internet das Coisas (IoT). A integração entre esses negócios tem beneficiado as vendas de smartphones da marca.

Google no top 5

O Google entrou no top 5 das marcas premium após cinco anos, com as vendas dobrando em relação ao ano passado, impulsionadas pelo sucesso da série Pixel 9 e a expansão para novos mercados. A empresa está focada em diferenciar seus dispositivos como "AI-first", com uma experiência de software limpa, destacando a inteligência artificial integrada e dando menos atenção às especificações de hardware.

Essa abordagem está se mostrando bem-sucedida, já que mais de 80% das vendas de smartphones premium no primeiro semestre de 2025 foram de dispositivos compatíveis com IA generativa. À medida que as diferenças de hardware diminuem, a escolha dos consumidores pode passar a depender mais do ecossistema de IA.

Fechando o top 5, entre a Apple e as duas chinesas, está a sul-coreana Samsung, que cresceu 7% puxada pela série S25, que tem se saído melhor do que a série S24.

Em termos de países, o mercado de smartphones premium cresceu significativamente na Índia (+37% anuais), com a Apple liderando esse crescimento devido à disponibilidade de financiamento acessível. No entanto, em termos absolutos, a China continua o maior mercado premium do mundo, sendo também a maior contribuidora para o crescimento global.

Embora ainda uma categoria nichada, dispositivos dobráveis continuam se destacando como um importante diferenciador de luxo. A entrada da Apple no segmento em 2026 deve impulsionar esse segmento.