TV da LG tem tecnologia inédita e custa mais de 87 mil dólares

A gigante sul-coreana LG anunciou nesta terça-feira, 20, que irá lançar a “primeira televisão que rola no mundo” com tecnologia OLED. A TV será comercializada por cerca de 87 mil dólares (100 milhões de won) e vendida somente em sete lojas selecionadas na Coreia do Sul.

A forma como a televisão “rola” para dentro lembra um pouco um casco de uma tartaruga. Ao ser ligada, ela é colocada para fora de um componente preto e, quando desligada, volta para dentro, o que deixa somente a base visível.

Segundo a LG, isso permite que o usuário consiga “arrumar a sua casa sem ter de separar um espaço permanente para uma tela larga, somente útil quando ligada”. “Com a habilidade de se transformar em até três formatos diferentes de visualização, a LG Signature OLED R expande a experiência do consumidor de uma forma excitante e nova”, afirma a companhia em um comunicado publicado em seu site oficial.

Um protótipo da televisão já havia sido apresentado no International Consumer Electronics Show de 2018 e, no fim daquele ano, o site de notícias Bloomberg anunciou que o produto seria vendido em 2019 — não foi o que aconteceu e somente agora, dois anos depois, a TV chegou a um mercado bastante seleto.

Não se sabe, ainda, se a televisão será vendida em outros países até o momento, mas pelo comunicado da LG essa opção não parece viável. No Brasil, caso o aparelho chegasse, não sairia por menos de 487 mil reais na cotação atual — quase o valor de um carro zero quilômetros da BMW.