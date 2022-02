Aumento do trabalho híbrido impulsiona lucro trimestral da Lenovo

Por Brenda Goh, da Reuters

O lucro trimestral da Lenovo saltou 62% para o recorde de US$ 640 milhões, disse a maior fabricante mundial de computadores pessoais nesta quarta-feira, com o crescente uso do trabalho híbrido impulsionando a demanda por PCs.

A receita do trimestre fechado em dezembro subiu 17%, a US$ 20,1 bilhões, também recorde e acima da estimativa média de US$ 18,4 bilhões de dez analistas, segundo a Refinitiv.

A Lenovo disse que a demanda mundial por PCs comerciais no trimestre, excluindo o Chromebook, aumentou na terceira maior taxa de crescimento desde 1998. Os clientes compraram mais PCs premium, portáteis e de alta qualidade.

"O trabalho híbrido continuará mesmo após a pandemia e mais empresas anunciaram que terão um modelo híbrido", disse o presidente executivo e presidente do conselho Yang Yuanqing.

"Isso ajudará a impulsionar a demanda de PCs, pelo menos, para manter os níveis atuais de cerca de 340 a 350 milhões [por ano]", acrescentou, referindo-se a uma consultoria IDC fez para a demanda entre 2022 a 2025.

Embora a escassez global de semicondutores, que afetou vários setores, incluindo montadoras, continue sendo um desafio comercial, há sinais de melhora no segundo semestre, disse ele.

A Lenovo também disse que está a caminho de cumprir sua meta de médio prazo de dobrar sua margem de lucro líquido.

A Lenovo teve participação de mercado de 24,6% nas remessas mundiais de PCs no quarto trimestre de 2021, seguida pela HP e Dell, segundo a consultoria Gartner.

A Lenovo pediu registro para listar ações em Xangai, mas desistiu abruptamente dias depois que o pedido foi aceito. Yang disse que atualmente não tem planos de reenviar o pedido.