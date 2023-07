Tesla prepara divulgação de resultados do 2º trimestre com enfoque no Cybertruck

A Tesla, empresa de carros elétricos de Elon Musk, se prepara para revelar seus resultados referentes ao segundo trimestre na quarta-feira, 19, após o fechamento do mercado.

Os investidores aguardam receber detalhes adicionais sobre o muito adiado Cybertruck, bem como a influência dos múltiplos cortes de preço da Tesla sobre as margens brutas na venda de automóveis.

Projeções de Wall Street antecipam que a Tesla registrará cerca de US$ 24,9 bilhões em receita para o trimestre, um valor quase 50% superior às vendas de US$ 16,9 bilhões do ano anterior.

As ações da Tesla tiveram um crescimento de 168.62% desde o início do ano. Na segunda-feira à tarde, o valor de fechamento foi de US$290,38, impulsionado pela notícia de que o primeiro Cybertruck finalmente foi produzido.

Cybertruck vem aí

Durante o fim de semana, a Tesla divulgou que o primeiro Cybertruck saiu da linha de produção em Giga Austin, notícia que gerou tanto celebração quanto ceticismo. O ceticismo surge devido à falta de outros detalhes sobre a pick-up ou seu cronograma de produção.

O Cybertruck, um veículo de aparência futurista e corpo de aço inoxidável angular, foi anunciado pela primeira vez em 2019, com produção e entregas previstas para começar em 2021. A Tesla adiou a produção várias vezes, alegando escassez de componentes.

Diversos analistas de Wells Fargo e Wedbush previram que as margens brutas de automóveis da Tesla cairiam para 17,5% após os contínuos cortes de preços nos EUA, Europa e China.

Os cortes de preços e os créditos fiscais federais de VE dos EUA parecem ter impulsionado as vendas da Tesla nos últimos dois trimestres. No 2T, a Tesla registrou produção global recorde e entregas de 479,999 unidades e 466,140 unidades, respectivamente. Isso representa um aumento de 10% em relação ao trimestre anterior e 83% em relação ao ano anterior.

No entanto, esses descontos, embora possam ter aumentado as vendas, também podem ter afetado as margens, como aconteceu no primeiro trimestre.

No 1T, as margens brutas caíram abaixo de 20%, pressionando a tradicionalmente robusta receita automotiva da Tesla. As margens operacionais, uma área em que a Tesla tem sido líder do setor, também caíram de 19.2% no 1T 2022 para 11.4% no 1T 2023.

Alguns argumentam que a Tesla é superestimada, e a crescente concorrência em breve vai tirar participação de mercado da fabricante de automóveis.

Outros acreditam que a estratégia da empresa de buscar volumes mais altos com margens menores pode valer a pena no futuro, especialmente se o Full Self-Driving (FSD), a oferta avançada de sistema de assistência ao motorista (ADAS) da Tesla, melhorar e se consolidar no futuro.

Ao longo do último trimestre, várias montadoras e empresas de carregamento disseram que construiriam carros e estações de carregamento com o padrão NACS da Tesla, um ponto extra pra montadora no futuro do elétricos.