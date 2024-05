Drones brasileiros: Psyche Aerospace recebe aporte de R$ 15 milhões para drone agrícola autônomo

A Psyche Aerospace, startup aeroespacial sediada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, conseguiu um aporte de R$ 15 milhões para o desenvolvimento do Harpia P-71, um drone de pulverização agrícola autônoma. Com a participação de um investidor de capital privado, a empresa superou a rodada de investimento Série A, alcançando um valor de mercado de R$ 75 milhões.

O produto da agtech pode se tornar o maior drone de pulverização agrícola autônoma do mundo. O teste do conceito (POC) deve acontecer no segundo semestre deste ano.

Fundada com recursos próprios, a startup recebeu seu primeiro aporte durante a fase de capital semente, com um valuation de R$ 10 milhões. A Psyche Aerospace cumpriu etapas cruciais de desenvolvimento do Harpia P-71, incluindo o primeiro voo realizado em março deste ano. Leal ressalta que a jornada da empresa demonstra a viabilidade de encontrar investidores individuais com visão empreendedora no Brasil.

Como parte do projeto, a empresa planeja produzir 120 drones e 30 estações de reabastecimento próprias até o lançamento oficial do Harpia P-71. Com capacidade para cobrir 300 mil hectares e armazenar 60 mil litros, as estações permitirão recargas rápidas, aumentando a eficiência na pulverização das culturas.