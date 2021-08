Tencent proíbe menores de idade de jogar simuladores de namoro

Tencent Holdings está expulsando jogadores com menos de 18 anos de um popular jogo de simulação de namoro, impondo a mais estrita proibição a menores na indústria de jogos da China, depois que reguladores se atentaram para o vício dos jovens.

A partir de 25 de setembro, os menores não terão mais permissão para acessar Light and Night, um título que foi lançado originalmente em junho. A gigante das redes sociais começou a reembolsar esses jogadores, embora também tenha oferecido o congelamento de suas contas até que completem 18 anos. A proibição “fortalecerá ainda mais a proteção de menores” e “manterá um ambiente de jogo online saudável”, disse a Tencent em comunicado.

O maior mercado de jogos para celular do mundo luta contra uma fiscalização regulatória cada vez mais rígida, com a mídia estatal condenando videogames como “ópio espiritual” para os jovens. Os investidores estão preocupados com outras medidas repressivas depois que 2018 teve uma liquidação nas ações de jogos, como NetEase e XD.

A Tencent, por sua vez, se comprometeu a limitar ainda mais o tempo de jogo para menores em títulos como Honor of Kings, indo além das restrições impostas pelo governo em 2019. Também abordou a possibilidade de a indústria banir jogos para menores de 12 anos.

Light and Night foi classificado como o melhor jogo de simulação de namoro da China por usuários em julho, disse a Tencent em balanço na semana passada, quando relatou o crescimento mais lento da receita de jogos em quase dois anos. O jogo voltado para mulheres permite que os usuários façam passeios românticos com cinco parceiros, incluindo um piloto de corrida e um empresário. Os jogadores gastam dinheiro em moedas digitais em incrementos para desbloquear mais encontros e histórias com seus namorados virtuais.

A Tencent disse que os jogadores com menos de 16 anos responderam por 2,6% de sua receita bruta do jogo no segundo trimestre, enquanto os menores de 12 anos representaram apenas 0,3%.

Com a colaboração de Zheping Huang.