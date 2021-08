Kingston celebra Dia do Gamer com e-book gratuito. Baixe

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e armazenamento, tem motivos de sobra para celebrar o Dia do Gamer, comemorado no próximo domingo, 29. A marca, que recentemente lançou sua linha de memórias especiais para gamers, Kingston Fury, foi uma das pioneiras no apoio a atletas e times de e-sports e está presente nos melhores setups dos jogadores, dos amadores aos pro-players.

“Estamos animados e atentos a uma demanda crescente por produtos que unem garantia, qualidade e alto desempenho. A Kingston Fury, presente em mais de 70 países, está sendo muito bem aceita pelos gamers, que são exigentes e sempre buscam a melhor performance para jogos. Reforçamos nosso compromisso entregando memórias de ponta com um custo-benefício atrativo”, declara Paulo Vizaco, country manager da Kingston Brasil e diretor de E-tail para a América Latina.

Desde a chegada dos produtos da nova linha de memórias para PCs e notebooks, composta pelos modelos Kingston Fury Renegade, Kingston Fury Beast e Kingston Fury Impact, o Brasil tem se destacado na demanda entre os demais países da América Latina. De acordo com a empresa, 53% dos pedidos do portfólio da Kingston Fury vieram do mercado brasileiro, que representa 34% do faturamento de todas as linhas da companhia na região.

Segundo dados da IDC, a Kingston figura em primeiro lugar no mercado de SSDs no Brasil, com 47,4% de market share. Com um portfólio vasto e variado, a companhia oferece atualmente soluções de memória para armazenamento pessoal, alta performance, games, servidores e data centers, segurança e integradores de sistemas, com produtos e soluções para diferentes públicos e mercados.

Presentes

Para comemorar o Dia do Gamer, a Kingston preparou um e-book com dicas para ajudar os jogadores, sejam eles PC gamers, casuais ou profissionais, e consolistas. O material, gratuito, pretende trazer dicas para a escolha do setup, melhora de desempenho, checklists e ideias para transformar a gameplay para melhor. O guia reforça o compromisso e protagonismo da Kingston e sua linha Kingston Fury no mundo gamer.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube