Telegram na Ucrânia: como fica o aplicativo russo em meio ao conflito

O Telegram hoje é o principal aplicativo de mensagens na Rússia, Ucrânia e outras antigas repúblicas soviéticas. Com a capacidade de criar grupos de até 200 000 usuários, o app de meio milhão de contas é a ferramenta de distribuição de informações para o leste europeu mais ativa no momento, reunindo desde governos até jornais e movimentos sociais.

Mas como Putin ordenou uma ação militar no leste da Ucrânia, onde estão as regiões separatistas que ele reconheceu como independentes, nesta quinta-feira, 18, surgem dúvidas de como ficará o funcionamento do aplicativo para ambos os lados, mas principalmente para a Ucrânia, considerando que o aplicativo tem origem russa.

Do ponto de vista político, o Telegram nem sempre foi visto com bons olhos por Putin. O líder russo entendia a rede social como uma plataforma livre para opositores políticos se comunicarem sem que o Kremlin pudesse interceptar o fluxo de mensagens.

As rusgas com a plataforma duraram até 2020 e só foram afrouxadas em meio a pandemia, quando o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, o Roskomnadzor, anunciou, em conjunto com o ministério público, que o app, até então funcionando na informalidade e sofrendo bloqueios, se tornaria um canal oficial do governo na divulgação de informações sobre a covid-19.

O fato é que a Rússia nunca conseguiu bloquear o serviço por um todo. Toda vez que ocorria um investida para impedir o acesso ao Telegram, o governo acabava por bloquear o acesso aos serviços de centenas de companhias, que usavam servidores e nuvens em comum com o mensageiro.

Como não pode vencer a batalha, a Rússia subverteu a lógica e transformou o app em aliado. Com a alegação de se tornar um canal oficial, passou a utilizá-lo junto do aparato de influência ideológica do Kremlin, principalmente, na distribuição de desinformação.

Um exemplo de como funciona o app nessa nova ordem foi o envio de uma mensagem de separatistas apoiados pela Rússia na sexta-feira, 18, na qual se exibia uma enxurrada de tiros e bombardeios por sabotadores de língua polonesa.

Mais tarde, os metadados do arquivo de vídeo que circularam na rede social revelam que a data do suposto ataque era de 8 de fevereiro, dez dias antes de ser compartilhado no Telegram, e três dias antes da alegada data do ataque. Indicando ser uma provável fake news para tensionar o conflito em favor da Rússia.

Do lado ucraniano, dificilmente o acesso do app ocorreria, e pela mesma razão que a Rússia no passado não conseguiu torná-lo inacessível.

A explicação é bastante simples na teoria: o fundador do Telegram, Pavel Durov, antes de vender a plataforma para a rede social VK, criou um robusto sistema de pulverização das comunicações do serviço. Assim, ao bloquear IPs relacionados ao Telegram, sempre faz com que empresas que passam por canais como Google e a Amazon também sofram bloqueios, como já ocorreram em 2018, e no qual metade da internet russa e de países vizinhos ficou offline.